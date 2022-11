Sie bleibt die Königin der American Music Awards: Taylor Swift gewann bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles in allen Kategorien, in denen sie nominiert worden war. In der Geschichte der Preisverleihung hat niemand mehr Auszeichnungen erhalten als sie. Swift siegte unter anderem in den wichtigen Kategorien „Künstler des Jahres“ und „Beliebteste weibliche Künstlerin“.