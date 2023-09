Alter, Outfit, Anreise Mit diesen Tipps wird Ihr Konzertbesuch unvergesslich

Wählen Sie bequeme Kleidung, in der Sie lange stehen und tanzen können. Verzichten Sie auf hohe Absätze oder große Rucksäcke, denn in der Halle kann es eng und unbequem werden. Auch dicke Jacken sind keine gute Idee. Auf Metal-Konzerten wird in der Regel viel Schwarz getragen, aber auch hier kommt es auf Ihren persönlichen Geschmack an. Wenn Sie ein klassisches Konzert besuchen, darf das Outfit ruhig etwas schicker sein.