Schmähgedicht 2.0? : Rapper Danger Dan attackiert mit Song „Alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ Gauland und Jebsen

Düsseldorf Gut fünf Jahre ist es her, dass Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht für Aufsehen sorgte. Jetzt hat Danger Dan von der Antilopen Gang mit einem Song nachgelegt und über die Grenzen der Kunstfreiheit gesungen.

Mit einem Song über die Grenzen der Kunstfreiheit hat der Musiker Danger Dan in sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. „Juristisch wär' die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an, und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, singt Danger Dan im Refrain in dem Video, das am Freitag auf Youtube hochgeladen wurde. In den Strophen von „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ wird der Rapper, der auch Mitglied der Gruppe Antilopen Gang ist, dann konkreter. Im Text äußert er sich über verschiedene bekannte Persönlichkeiten, darunter AfD-Politiker Alexander Gauland, und auch über die Sicherheitsbehörden.Über Gauland singt er zum Beispiel: „ Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz. Behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in ei'm Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befrei'n. Und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln noch und nöcher Anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen“. Und in Strophe vier: „ An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein“