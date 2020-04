Versteigerung „All Beatles“ : Handgeschriebener Text von „Hey Jude“ bringt 830.000 Euro ein

Los Angeles Der Liedtext für den Beatles-Hit „Hey Jude“, von Paul McCartney handgeschrieben, ist in den USA für viel Geld versteigert worden. Auch ein Schlagzeugfell von Ringo Starr fand einen neuen Besitzer.

Bei einer Online-Auktion brachte das Musikandenken mehr als 900.000 Dollar (rund 830.000 Euro) ein, deutlich mehr als der Schätzpreis von 160.000 Dollar, wie das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Der Text wurde von den Beatles 1968 bei der Aufnahme des Klassikers in den Londoner Trident Studios benutzt.