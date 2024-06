Konzert in Düsseldorf Alex Christensen spielt „L’Amour toujours“ – der Jubel fühlte sich falsch an

Der deutsche DJ und Produzent Alex Christensen, der 1991 mit dem Projekt U 96 und der Single „Das Boot“ seinen ersten internationalen Erfolg feierte, hatte eine Idee: seinen Kompositionen zusammen mit dem Berlin Orchestra in Arrangement und Musikalität neues Leben einzuhauchen. Gesagt. Getan. Daraus resultierten in den vergangenen Jahren die beiden Alben „Classical 90s Dance“ und „Classical 80s Dance“. Mit denen im Gepäck und dem Orchester im Schlepptau ist der gebürtige Hamburger seit zwei Jahren immer wieder mal auf Tour. Nun macht er Halt in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Und um es direkt zu sagen: In der ist ziemlich viel Platz. Oder um es mit den Worten einer Besucherin auszudrücken, die mit ihren beiden Freundinnen ganz oben auf dem Unterrang sitzt: „Ach, so schön weit oben. Und so wenig los. Herrlich!“