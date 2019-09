Fanta4-Tour 2020 : Aldi verkauft Tickets für Konzerte der Fantastischen Vier

Essen/Mülheim an der Ruhr Katzenfutter, Waschmittel und noch eine Konzertkarte im Einkaufswagen? Bei Aldi geht es das zumindest mit Tickets für die Konzerte der Fantastischen Vier im nächsten Jahr.

Aldi und die Kultband „Die Fantastischen Vier“ gehen gemeinsam einen neuen Weg der Vermarktung von Konzertkarten. Zum Verkaufsstart am 30. September 2019 wird Aldi (Nord und Süd) zwei Wochen lang die Tickets exklusiv deutschlandweit in allen Filialen anbieten. Danach startet auch der Online-Verkauf.

Und so funktioniert der Verkauf in der Filiale: In drei Schritten können die Aldi-Kunden ab dem 30. September ihre Ticket-Gutscheine in den Filialen erwerben. An der Kasse geben Kunden ihren gewünschten Konzert-Ort sowie die Preiskategorie an und erhalten hierfür einen individuellen Ticketcode. Der Ticketcode kann im Anschluss online unter http://www.aldi-tickets.de eingelöst werden, hier erfolgt auch die Auswahl der Sitzplätze. Die Eingabe von Bankdaten ist hier nicht erforderlich. Nach erfolgreicher Einlösung wird das Ticket versandkostenfrei zugestellt. Alternativ bestellen Kunden ab dem 14. Oktober unter http://www.aldi-tickets.de ihre Konzertkarten direkt online und bekommen sie versandkostenfrei nach Hause geliefert. Pro Person können maximal vier Tickets gekauft werden.