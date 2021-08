Albumkritik „Spring“ von Sølyst : Bitte projizieren Sie!

Thomas Klein, Schlagzeuger der Band Kreidler, hat unter dem Projekttitel Sølyst eine neue Soloplatte vorgelegt. „Spring“ versammelt acht Stücke, deren Dynamik sich unmittelbar auf die Hörerschaft überträgt.

Der Hit des Albums ist der Eröffnungstitel: „Sheroes“ beginnt als breites Stück Synthie-Pop, man wirft unwillkürlich den Oberkörper in diesen Groove, dann verändert sich das Stück, wird filigraner und fließt dann jedoch schwer und mitreißend weiter wie Lava. Oder „Thief“: Nach der Hälfte der Spielzeit verändert es seine Gestimmtheit, wird nervös und flirrend und packt einen geradezu physisch. Das ist denn vielleicht auch das Prinzip, das den meisten dieser Kompositionen eigen ist: Irgendwann springt etwas auf und sprießt und blüht. Es kündigt sich Neues an, eine Wendung. Frühling halt.

Das ist eine inspirierende Instrumentalplatte, die die Düsseldorfer Tradition weiterführt. Bildgebende Musik, die Lust macht, sie in der Menge zu spüren, sie mit anderen zu teilen und also zu potenzieren. Das ist nämlich vielleicht sogar die hervorragendste Eigenschaft dieser Stücke, dass sie nicht nur selbst ständig in Bewegung sind, sondern auch Zuhörerinnen und Zuhörer anstupst und in Schwingung versetzt.