Neues Album „Remixes“ : Auf einmal klingen Kraftwerk ganz neu

Das Album „Remixes“ versammelt Bearbeitungen großer Kraftwerk-Titel durch andere Produzenten. An die Original reichen die meisten Versionen nicht heran. Manche Stücke eröffnen jedoch einen neuen Blick auf die Vorlagen.

„Remixes“ heißt die Sammlung von Titeln, die zum großen Teil bereits bekannt, aber seit langem vergriffen sind oder zum kleineren Teil in jüngerer Zeit aufgenommen wurden. Sie erscheint nun als Dreifach-LP und als CD, und natürlich schaut man zunächst auf die Versionen, die in Kraftwerks eigenem Labor, dem Kling-Klang-Studio, entstanden sind. „Non Stop“ etwa ist die auf acht Minuten Spielzeit sehr lässig und entspannt verlängerte Erkennungsmelodie der MTV-Sendung „Music Non Stop“.