„Motomami“ : Rosalia produziert den Pop der Zukunft

Die Spanierin ist der Popstar der Stunde. Ihr neues Album „Motomami“ verbindet Flamenco mit HipHop und Electro. Und bietet ein Duett mut The Weeknd.

Wenn in diesem Sommer nur ein Lied zu hören sein dürfte, es sollte unbedingt „Chicken Teriyaki“ von Rosalia sein. Die 29 Jahre alte Spanierin ist neben Dua Lipa Europas derzeit größter Popstar, sie produzierte mit Travis Scott und Billie Eilish, und ihr Pop-Entwurf ist so futuristisch, dass sie in eine Reihe mit Kolleginnen wie Björk gestellt wird.