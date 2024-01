Neues Album Mit Kreidler durch den Hallraum der Gegenwart

Seit 30 Jahren gibt es diese Band nun, und das Schöne ist, dass sie nie egal war, sondern dass sie das Publikum weiterhin anregt, im besten Sinne nervös macht. Sie hat ihren eigenen Kosmos geschaffen, in dem das Suchen als größtes Gut gilt, das gemeinsame Suchen, Forschen, Erkunden. Kreidler steht nie still, vielleicht kann man es so am besten sagen, und das Stück auf „Twists“, das dieses Prinzip am besten zum Ausdruck bringt, ist das vorletzte. „Mount Mason“ tanzt durch einen weiten Hallraum, es zieht allmählich vorüber, verändert Farbe und Stimmung. Nach fast vier Minuten macht es sich Gedanken über die eigene Existenz, verharrt kurz, geht weiter, aber auf Zehenspitzen.