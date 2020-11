Bläck Fööss : Die Beatles von Nordrhein-Westfalen

Das Jubiläumsalbum der kölschen Kultband heißt „50 Johr met Musik em Bloot“. Als Gäste sind Stars wie Wolfgang Niedecken und Hape Kerkeling dabei.

Bläck Fööss-Sänger will am 11.11. erstmals ausschlafen

Corona trfft den Karneval : Bläck Fööss-Sänger will am 11.11. erstmals ausschlafen

BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken interpretiert beispielsweise „Drink doch eine mit“. Diese Weise kannte er bereits einige Jahre, bevor er eine eigene Band gründete. Die Erkenntnis, dass sich Gefühle „im Dialekt viel besser ausdrücken lassen“, so Niedecken, sei für ihn damals Grund genug gewesen, seine heimische Mundart auch in der deutschen Rockmusik zu etablieren. Volksliedmusiker Heino singt „Moni hat geweint“ mit unverwechselbarem Bariton. Wolfgang „Wolle“ Petry lässt bei „Usjebomb“ die Umgangssprache eines in Köln geborenen Schlagersängers erkennen, während Howard Carpendale das Evergreen „Bye, bye my love“ mit unverkennbar englischem Akzent vorträgt.