Beyoncè, Shakira, K.I.Z. Auf diese Alben können Sie sich 2024 freuen

Doch auch andere Stars nutzten die Nacht der goldenen Grammophone, um auf sich aufmerksam zu machen, wenn auch nicht so direkt. Sängerin Beyoncé war zwar trotz des Erfolgs ihres letzten Albums „Renaissance“ für keinen Musikpreis nominiert, was von ihrem Ehemann Jay-Z in seiner Rede stark kritisiert wurde. Dafür trug sie einen auffälligen Cowboyhut. Das war, wie sich wenige Tage später herausstellen sollte, eine Anspielung auf das Genre ihres neuen Albums „Renaissance Act II“. Beyoncés Country-Platte wird am 29. März veröffentlicht.