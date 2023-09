„Ich bin untröstlich“ Aerosmith unterbricht Abschiedstour - Steven Tyler darf nicht singen

Die US-Rockband Aerosmith unterbricht ihre Abschiedstournee. Frontmann Steven Tyler hatte sich bei einem Auftritt im Bundesstaat New York eine Verletzung an den Stimmbändern zugezogen. „Ich bin untröstlich, dass ich die strikte ärztliche Anweisung erhalten habe, die nächsten 30 Tage nicht zu singen“, schrieb Tyler am Montag (Ortszeit) auf Instagram.