Bei Konzert in Las Vegas Adele weist homophoben Fan zurecht — „Bist du völlig bescheuert?“

Musikerin Adele hat einen homophoben Fan bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas in die Schranken gewiesen. „Bist du völlig bescheuert? Mach dich nicht so verdammt lächerlich. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, halt die Klappe, okay?“, sagte die 36-Jährige während einer Show am Samstag, 1. Juni, sichtlich wütend. Der Fan hatte zuvor einen homophoben Spruch gerufen. Mehrere Medien berichteten über Adeles Reaktion.