Fans begeistert : Adele überrascht Fans mit Ausschnitt aus neuer Single „Easy On Me“

Adele überrascht Fans mit Ausschnitt aus neuer Single „Easy On Me“

London Popsängerin Adele hat ihre Fans mit einem längeren Einblick in ihre Comeback-Single verzückt. Es handele sich jetzt schon um das Lied des Jahres, meinen einige ihrer Fans auf Twitter und Instagram.

Auf Instagram Live spielte die 33-jährige Britin am späten Samstagabend (MESZ) einen etwa 35-sekündigen Ausschnitt aus „Easy On Me“ ab, in dem ihre gefühlsbetonte Stimme zu Klavierklängen zu hören war. Kurz darauf berichtete sie, dass ihr Telefon bereits klingele und das Ärger wegen des Abspielens bedeuten könnte. Es handele sich jetzt schon um das Lied des Jahres, meinten einige ihrer Fans auf Twitter und Instagram.