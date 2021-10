„30“ : Adele kündigt neues Album für 19. November an

London Die britische Sängerin Adele hat ihr seit Jahren erwartetes neues Album „30“ für Mitte November angekündigt. Die Arbeit an dem Album begann die 33-Jährige nach der Trennung von ihrem Ehemann.

„30 - 19. November“, twitterte der Superstar (33) am Mittwoch. Die erste Single „Easy On Me“ erscheint an diesem Freitag. „Ich habe auf diesem Weg viele bittere Wahrheiten über mich selbst herausgefunden. Ich habe viele Schichten abgeworfen, mich aber auch in neue gewickelt“, hieß es in einer Mitteilung. „Und so bin ich bereit, endlich dieses Album herauszubringen.“