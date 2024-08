Konzerte in München Hier gibt es Adele-Tickets für 35 Euro

Über den Eventvertreiber Ticketmaster werden sogenannte „Lucky-Dip-Tickets“ angeboten. Diese kosten inklusive aller Gebühren 35 Euro - und somit weniger als die Hälfte der günstigsten Tickets im regulären Verkauf. Welche Plätze man dafür bekommt, kann nicht gewählt werden. Möglich sei von Sitzplätzen ganz hinten bis zu Stehplätzen ganz vorne alles. Die Bewerbung um die günstigen Tickets findet gestaffelt statt. Bereits nach 20 Minuten waren die Tickets für die ersten beiden Auftritte am 2. und 3. August ausverkauft. Auch die Karten für die Konzerte am 9. und 10. August waren in kürzester Zeit vergeben. Für die restlichen Termine können Sie sich hier auf die Tickets bewerben.