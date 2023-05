Kolumbianischer Popstar Milan und Sasha singen gemeinsam mit Mama Shakira

In dem Video sind Umzugskisten und ein leer geräumtes Kinderzimmer zu sehen - offenbar eine Anspielung auf Shakiras Umzug von Barcelona nach Miami. „Alles, was ich will, ist dein Glück. Und mit dir zusammen sein. Dein Lächeln ist meine Schwäche“, heißt es in dem Song. „Dich zu lieben, heilt meinen Schmerz. Was immer du brauchst, ich bin für dich da. Du bist gekommen, um mich zu vervollständigen.“ Als ihre Söhne (8 und 10 Jahre alt) erfuhren, dass das neue Lied ihnen gewidmet ist, wollten sie in dem Video mitspielen, wie Shakira auf Instagram schrieb.