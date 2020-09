Drei Rückkehrer : AC/DC präsentieren neue Besetzung mit alten Namen

Sydney Die Rockband AC/DC hat in den sozialen Medien ein Bild veröffentlicht, das ihre neue Besetzung zeigt. So neu ist die jedoch gar nicht: drei Musiker sind zur Band zurückgekehrt.

Seit Tagen hat die australische Rockband AC/DC mit kurzen Videos in den sozialen Medien eine Ankündigung vorbereitet, am Mittwochnachmittag war es dann so weit: Mit den Worten „Are you ready? #PWRUP“ (“Seid ihr bereit?“) veröffentlichte die Band ein Gruppenfoto mit Namen der Bandmitglieder.