Tourauftakt in Deutschland AC/DC halten in Gelsenkirchen die Zeit an

Kappe weg, Hörner auf, Feuer an – „Highway to hell“. So einfach kann Rock ’n‘ Roll sein. Es ist Freitagabend, gegen 22 Uhr in der Arena auf Schalke, als Angus Young den ersten Akkord seines größten Hits anschlägt, und die Masse in der Arena auf Schalke im Takt wogt, springt, mindestens aber wippt AC/DC, das Monument der Rockmusik, ist zurück, war nie so richtig weg. Es ist noch da, und das ist gut so. An diesem Freitagabend, dem Auftakt zur „Power up“-Tour zum 2020 erschienenen jüngsten Album, das so klingt wie jedes andere der Band auch, wird binnen zweieinhalb Stunden klar: Die Zeit geht an AC/DC nicht spurlos vorbei. Aber die Band kann sie zumindest ein bisschen anhalten.