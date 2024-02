Konzert-Sensation AC/DC spielen im Mai zwei Konzerte in NRW

Die Hardrock-Gruppe AC/DC beginnt ihre Deutschland-Tournee in Gelsenkirchen. Die australische Band wird bereits am 17. und 21. Mai 2024 in der Arena „Auf Schalke“ spielen, gab das Management am Montagmorgen bekannt. Die „Power Up"-Tour ist nach dem aktuellen Studioalbum benannt. Sie führt AC/DC außer nach Deutschland auch nach Italien, Spanien, in die Niederlande, Österreich, die Schweiz, England, die Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland. Es ist die erste Tournee durch Europa seit acht Jahren.