Album-Klassiker neu aufgelegt AC/DC ist die konsequenteste Rock ’n’ Roll-Band der Welt

Pete Townshend ist vor allem dafür berühmt, seinen rechten Arm so rotieren lassen zu können, dass man meint, der Kerl sei eine Windmühle. Diese Fähigkeit ist ein großes Talent, und wenn man sie beim Gitarrespielen einsetzt, ergeben sich unvergessliche Momente. Allerdings schützt diese Gabe nicht vor Fehleinschätzungen im restlichen Leben, auch davon kann Townshend ein Lied singen. Neulich hat er sich wieder eine erlaubt. In einem Interview warf der 78-Jährige einer Gruppe von Kollegen vor, sie habe keine Ideen: „AC/DC haben 50 Alben gemacht, aber alle ihre Platten waren gleich“, schimpfte er. Man möchte entgegnen: Zum Glück ist das so. Und: Who are you, Mr. Townshend?