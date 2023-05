Show-Gigant auf Abschiedstournee Goodbye, Elton John

Kurz mal in die Zeitmaschine steigen, den 25. August 1970 einstellen und ins „Troubadour“ nach Los Angeles düsen. Dort trat damals ein junger Kerl auf, 23 Jahre alt, er nannte sich Elton John, und wenn man der anwesenden Linda Ronstadt glauben darf, explodierte der Ort, als der Brite auf die Bühne kam: „Er war so dynamisch und charismatisch und so gut.“ Er habe alle Höllenhunde aus seinem Piano befreit und sich beim Singen den – nee, sorry, das muss man jetzt im Original zitieren: „He sang his ass off.“ Fünf Jahre später war dieser Elton John zu einem der populärsten Stars der 70er-Jahre gereift, auf die Umsätze gerechnet wahrscheinlich zum erfolgreichsten. Zu Spitzenzeiten veröffentlichte er zwei Nummer-eins-Alben pro Jahr und war für zwei Prozent der weltweiten Plattenverkäufe verantwortlich. Von Randy Newman, der den legendären Abend im „Troubadour“ ebenfalls erlebt hat, ist dieser Satz überliefert: „Elton John hat schon mehrere Platten aufgenommen, während ich mir noch die Zähne putze.“