Deutsche Jahrescharts : Abba liefert das erfolgreichste Album des Jahres

Baden-Baden Das Comback-Album „Voyage“ von Abba ist das erfolgreichste Album des Jahres in Deutschland. Die beliebteste Single kommt hingegen von einem ehemaligen Postboten aus Schottland.

Abba haben mit ihrem Comeback auch die Jahrescharts in Deutschland dominiert. Mit großem Vorsprung liege die legendäre schwedische Band mit dem Album „Voyage“ vorn, teilten die Konsumforscher von GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit. Das Album habe sich in Deutschland schon über 400.000 Mal verkauft, mit drei Wochen auf Platz eins stand es dort länger als jede andere Platte in diesem Jahr.