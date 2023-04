Band trauert Langjähriger Abba-Gitarrist gestorben

Das berichtete die schwedische Zeitung „Göteborgs-Posten“ am Sonntagabend unter Berufung auf Angaben der Familie. Die Angehörigen hatten zuvor auch auf der Facebook-Seite von Wellander mitgeteilt, dass der Musiker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben und im Kreise seiner Lieben eingeschlafen sei. Er sei ein herausragender Musiker, aber vor allem „ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Großvater und noch so viel mehr, was man nicht in Worte fassen kann“ gewesen.