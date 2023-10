Aus „A“ wird „A+“ Abbas Agnetha Fältskog bringt Solo-Album ins Jahr 2023

Vier der Songs hat Fältskog bereits vorab veröffentlicht, zuvorderst „Where Do We Go From Here?“, den Opener des neuen Albums und der einzige Song, der komplett neu ist auf „A+“. Es handelt sich um einen astreinen Popsong, auf den zu Beginn des Albums das schnellere, neu gemixte „Back on Your Radio“ folgt. Abgelöst wird dieses Lied wiederum von dem liebevollen Duett „I Should’ve Followed You Home“ mit dem Take-That-Sänger Gary Barlow, das dank neuer Rhythmen eine ganz andere, lockerere Stimmung vermittelt als auf „A“.