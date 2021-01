Sensationeller Fund in der Klassik : 98 Sekunden unbekannter Mozart

Die Stiftung Mozarteum hat eine Komposition des 17-jährigen Mozart entdeckt. Im Internet kann man das köstliche Allegro für Klavier bereits hören.

Alle paar Tage wieder segelt etwas Kleines von einem der Großen in die Welt. Gefunden in einer Bibliothek, ersteigert auf einer Auktion, zufällig aus den Noten eines anderen Stücks geflattert: So gelangen unbekannte Kompositionen ans Tageslicht. Nun gibt es einen heiteren neuen Mozart, was bei diesem Komponisten selten passiert. Zum Start der digitalen Mozartwoche erklang ein Klavierstück aus der Feder des 17-Jährigen, ein Allegro in D KV 626b/16, gespielt von dem südkoreanischen Pianisten Seong-Jin Cho. Und staunend stehen wir jetzt da!