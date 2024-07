One Hit Wonder 80er Ikone Evelyn Thomas gestorben

Unter dem Post versammeln sich viele Kommentare, die Mitgefühl ausdrücken und Beileid bekunden. Eine Nutzerin schreibt. „A touching video. We loved „High Energy“ in Germany. Much strengh for the next time ahead.“ (dt.: Ein berührendes Video. Wir haben „High Energy“ in Deutschland geliebt. Viel Kraft für die bevorstehende Zeit.). Oder auch: „R.I.P. werde diesen Disco Hit immer in Erinnerung halten“.