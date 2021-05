„Tea In the Sahara“

Dieses Lied vom „Synchronicity“-Album wurde inspiriert von Paul Bowles’ Buch „Himmel über der Wüste“. Der erste Teil des Romans heißt „Tee in der Sahara“. Man sollte genau auf den Anfang hören und auf das, was Andy Summers da veranstaltet: Die ersten 30 Sekunden könnte man sampeln und Brian Eno geben, damit der daraus ein Ambient-Stück baut. Das ist ein Titel mit weiten Räumen und viel Atmosphäre. Sting hat sich später darüber geärgert, dass er auf dem Album zu schnell gespielt wurde. Auf seiner Solo-Liveplatte „Bring On The Night“ bringt er eine langsamere Version.