Aufstieg und Fall von Marc Bolan : T. Rex – die Geburtshelfer des Glam Rock

Ride A White Swan (1970)

Markierte den Wandel von Tyrannosaurus zu T. Rex, weil es melodisch deutlich einprägsamer war als die Stücke zuvor. Die Anlagen für den großen Erfolg sind da, die dominanten Gitarren, der laszive Gesang, der eingängige Rhythmus. Danach ging die Post ab.

Jeepster (1971)

Sicher einer von Bolans besten Songs, mit lustvoll verschlepptem Rhythmus und tollem Refrain. Für T. Rex war es die vierte Nummer-eins-Single, Bolan juchzt und jault, dass es eine Freude ist und singt „Im just a vampire for your love“.

Get It On (1971)

Der Auftakt ist ein Knaller, sehr Rolling-Stones-mäßig. Damals ein Sommer-Hit in Europa, der es im Jahr darauf sogar in die US-TopTen schaffte. Besonders ist das Lied deshalb, weil es Bolans Kunst auf den Punkt bringt.

Solid Gold Easy Action (1972)

Nur zwei Minuten lang und in seiner Schlichtheit an die Ramones erinnernd, sicher eine Inspiration für den Punk. Ein Beleg dafür, dass in Bolans Stücken schon vieles angelegt war, was später reüssierte.

20th Century Boy (1973)

Ein Song, der richtig kracht, mit souligem Chor und fetten Riffs, der Abgesang auf eine Ära. Bolans letzte gute Single, es reichte nochmal für die TopTen.