Willibrord-Spital : Radiologie: Ambulant für Kassenpatienten

EMMERICH Die Radiologische Praxis im St.-Willibrord-Spital ermöglicht jetzt erstmals auch die ambulante Versorgung von Kassenpatienten in Emmerich. Das Medizinische Versorgungszentrum Wesel hat die Abteilung übernommen.

(RP) Kassenpatienten sollen jetzt von einer deutlichen Verbesserung des medizinischen Angebots in Emmerich profitieren: Sie können im Krankenhaus nun erstmals ambulant radiologisch versorgt werden. Das gab es bislang nicht. Möglich macht dieses Angebot nun das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Radiologie im Forum / Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin mit Hauptsitz am Marien-Hospital in Wesel. Das MVZ hat die Radiologie im St.-Willibrord-Spital übernommen, inklusive Personal und Geräte, und im Krankenhaus eine Zweigpraxis eingerichtet.