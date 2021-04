Die großen Knaller wie „We Will Rock You“ oder „Bohemian Rhapsody“ von Queen kennt jeder, sie laufen an jeder Ecke. Diese fünf Songs zeigen, was abseits der Charts in der 70er-Jahre-Band steckt.

„My Melancholy Blues“ (1977)

Ungewöhnlich ruhiges und jazziges Stück. Piano, bisschen Percussion. Es zeigt, welch toller Sänger Freddie Mercury war.