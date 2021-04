Anlässlich unserer 70er-Rock-Serie haben wir fünf besondere Songs der Eagles zusammengestellt. Den Anfang macht:

One Of These Nights (1975) Die Nummer-Eins-Single von 1975 lebt von perfektem Harmoniegesang und Don Felders exzellentem Gitarrenspiel. Überhaupt ist das gleichnamige Album etwas rockiger als die Vorgänger geraten.