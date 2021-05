David Bowie: „Hunky Dory“

Das vierte Studioalbum von David Bowie klingt feiner und leiser als die Vorgänger. Die Klassiker „Changes“, „Life On Mars“ und „Oh! You Pretty Things“ findet man hier und das oft zitierte „Andy Warhol“. Das Schöne an dieser Platte ist, dass sie so leicht daherkommt. Vielleicht, weil Bowie sich keine neue Bühnen-Inkarnation zu ihr ausgedacht hatte. Sie funktioniert ohne große Show, rein als Klangwerk. Sie verkaufte sich zunächst nicht so gut, erst als im Jahr darauf Bowie mit „Ziggy Stardust“ zum Superstar wurde, zogen die Verkäufe an.