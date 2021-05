Jethro Tull : Hardrock aus der Querflöte

Andersons Querflöte wurde zum Markenzeichen von Jethro Tull, hier im Jahr 1970. Foto: Philippe Gras / dpa

Mit komplexen Kompositionen und markantem Flötenspiel schuf sich Ian Anderson seine eigene Nische. Den Durchbruch brachte 1971 das Album „Aqualung“ mit dem Hit „Locomotive Breath“, der auf keiner Party fehlen durfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Das Beste, was einem Künstler passieren kann, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Plus etwas Erfolg natürlich. Bei Ian Anderson hat das eine das andere nach sich gezogen. Erst gelang es dem Briten, die Querflöte salonfähig für die Rockmusik zu machen, und danach, mit seiner Band Jethro Tull auch noch jede Menge Platten zu verkaufen. Rund 60 Millionen sind es bis heute, und ein Ende ist nicht abzusehen. Denn selbst mehr als fünf Jahrzehnte, nachdem Anderson dem Rock die Flötentöne beibrachte, will er sich nicht zur Ruhe setzen. Stattdessen kündigte er vor kurzem ein neues, im Lockdown entstandenes Album an, das erste neue seit 2003. Er wolle auf der Bühne sterben, sagte er in einem Interview, am besten bei der Zugabe. Loslassen ist nicht Andersons Sache; wohl deshalb heißt eines seiner Alben ironisch „Too Old To Rock'n Roll: Too Young To Die“.

Zur Querflöte griff der Brite damals, weil er sich auf der Gitarre nicht für gut gut genug befand. Angeblich, so geht die Legende, habe er Eric Clapton spielen gehört, und die Gitarre daraufhin frustriert beiseite gelegt. Dabei ist Anderson ein Multiinstrumentalist, beherrscht gleichermaßen Mundharmonika wie Saxophon, Gitarre wie Mandoline und singt darüberhinaus ausgezeichnet. Alben könnte er wahrscheinlich komplett alleine einspielen, scharte aber immer hervorragende Musiker um sich, jeweils unter dem Namen Jethro Tull. Eine feste Besetzung gab es nie, allenfalls Phasen personeller Kontinuität. Am längsten begleitete ihn Gitarrist Martin Barre, insgesamt werden es an die 40 Künstler sein, die mit Anderson seit der Bandgründung 1967 auf der Bühne standen.

Foto: Travis Latam Infos Fünf besondere Songs von Jethro Tull

Mit dem Namen seiner Band war Anderson nie so recht zufrieden. In der Anfangszeit traten er und seine damaligen Mitstreiter bei jedem Konzert noch unter einem anderen Namen auf, weil die Stücke meist nicht auf sonderlich großes Wohlgefallen stießen. Da war es besser, immer wieder als Newcomer zu gelten. Als ein Veranstalter sich den Namen Jethro Tull, eine Reminiszenz an den Begründer der modernen Landwirtschaft, einfallen ließ, hatte die Band sich gerade eine erkleckliche Zahl von Fans erspielt. Der Name besaß plötzlich Wiedererkennungswert. Trotzdem veröffentlichte Anderson eine frühe Single noch als Jethro Toe, bevor er sich ins Unvermeidliche fügte.

Belohnt wurde er mit einer rasant wachsenden Schar von Anhängern. Erzielten die ersten drei Alben noch eher Achtungserfolge, brachte „Aqualung“ 1971 den Durchbruch. Inhaltlich befassten sich die Songs mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft, musikalisch definierten sie den einzigartigen Sound, für den Jethro Tull fortan stand. Webte Anderson anfänglich noch mehr Blues-Anklänge in seine komplexen Kompositionen, so widmete er sich mehr und mehr der organischen Verbindung von britischem Folk, Klassik-Elementen und Hard Rock, meistens geprägt von seinem filigran-furiosem Flötenspiel. Zu seinem Markenzeichen gehörte es, bei Konzerten auf einem Bein balancierend in die Flöte zu blasen.

Andersons Stücke sind meist kunstvoll arrangiert, zeichnen sich aus durch häufige Tempo- und Rhythmuswechsel und oft fulminante Solo-Passagen. Ein Song wie „Aqualung“ etwa ist aus mehreren heterogenen Passagen zusammengesetzt, Songs im Song sozusagen, und wirkt dennoch wie aus einem Guss. Dabei setzte Anderson stets auf Druck und Dynamik, betonte auch in seinem Flötenspiel die rockigen Akzente. Wegen der innovativen Mischung verschiedener musikalischen Stile und Gattungen wurde Jethro Tull dem Progressive Rock zugeordnet, kurz Prog Rock; 2013 erhielt Anderson sogar offiziell den Titel „Prog God“.