It's a long way to the top (If you wanna Rock 'n' Roll) (1976)

Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang. Das sind die Zutaten aus denen sich ein AC/DC Song zusammensetzt. „It's a long way to the top (If you wanna Rock 'n' Roll)” ist in der langen Diskografie der Band die einzige Ausnahme. Hier spielen Dudelsäcke die Melodie und knüpfen eine musikalische Verbindung zu Schottland, der alten Heimat von Angus und Malcolm Young und Sänger Bon Scott. Der Refrain ist bis zum heutigen Tag ein echter Ohrwurm.