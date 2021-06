„In The Light”

Epische neun Minuten lang. Auf „Physical Graffiti” folgt das Stück auf „Kashmir”. Irre langsamer Aufbau. Man weiß zunächst gar nicht, in welche Richtung das Stück steuert. John Paul Jones experimentiert mit dem Synthie, und weil das so komplex war, spielten Led Zeppelin das Lied nie live. Nach knapp drei Minuten legen sie dann los. Sehr schön ist die Stelle, an der sie sozusagen das Meer teilen: Alle treten beiseite, um Jimmy Page in Ruhe eine Gitarrenlinie in den Song legen zu lassen. Herrlich.