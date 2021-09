Kultband feiert 50-jähriges Bestehen : Queen eröffnet Pop-up-Store in London

Blick auf den Queen-Store in London. Foto: AP/Alastair Grant

London Von Freddie-Mercury-Tassen bis hin zu von Brian May signierten Gitarren: Die britische Rockband Queen eröffnet am Dienstag in der Londoner Carnaby Street einen Pop-up-Store, um fünf Jahrzehnte Band-Geschichte zu feiern.

Der Laden mit dem Namen "Queen The Greatest" führt Besucher in Themen-Räumen auf zwei Stockwerken durch verschiedene Etappen, beginnend mit den Anfangstagen der legendären Band in den 70er Jahren.

Das Geschäft bleibt drei Monate lang geöffnet. "Für einen Queen-Fan ist es eine fantastische Gelegenheit, hierherzukommen und in die Welt von Queen einzutauchen, zu wissen, dass man hier mit Gleichgesinnten sprechen und Erinnerungsstücke finden kann", sagte Keith Taperell von Bravado, dem Merchandisingunternehmen der Universal Music Group. Zu kaufen gibt es unter anderem auch einen Zauberwürfel mit den Gesichtern der Rocker und eine Queen-Edition des Brettspiels Monopoly.

Die Rockband rund um Frontmann Freddie Mercury wurde mit Songs wie "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions" und "Don't Stop Me Now" weltberühmt. Mercury starb 1991 an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Seit 2012 ist Adam Lambert Leadsänger der Band und tritt mit den beiden verbliebenen Gründungsmitgliedern, dem Gitarristen Brian May und dem Schlagzeuger Roger Taylor, auf.

(felt/AFP)