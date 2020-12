Geburtstag eines Musikgenies : Vor 250 Jahren wurde Beethoven geboren

Bonn Ludwig van Beethoven gilt als Musikalischer Revolutionär und Mutmacher. Vor 250 Jahren, wahrscheinlich am 16. Dezember 1770, wurde der Komponist in Bonn geboren.

Beethoven als aufbrausender Misanthrop, das passt auf den ersten Blick auch nicht zu bekannten Beethovenstücken wie dem verträumten „Für Elise“, an dem kaum ein Klavierschüler vorbeikommt. Oder zu der „Ode an die Freude“ aus seiner 9. Symphonie, die seit 1985 offizielle Europa-Hymne ist.

Zugleich war Beethoven musikalischer Revolutionär. In Wien , wo er den Großteil seines Lebens verbrachte, sei sein Status mit dem eines Popstars vergleichbar gewesen, sagt Henke. „Er hat die Massen ansprechen können.“ Bisweilen seien 3.000 bis 4.000 Menschen zu seinen Konzerten gekommen. „Das war neu.“ Zuvor waren Orchester-Darbietungen in der Regel höfischen Kreisen vorbehalten gewesen. Beethoven aber habe auch ein bürgerliches Publikum angesprochen.

Der Komponist wurde 1770 in Bonn in eine Musiker-Familie hineingeboren. Schon Großvater und Vater waren Mitglieder der dortigen kurfürstlichen Hofkapelle. Sein genaues Geburtsdatum kennt man nicht. Belegt ist Beethovens Taufe am 17. Dezember 1770 in der Bonner St. Remigius-Kirche. Geboren wurde er wahrscheinlich einen Tag zuvor, am 16. Dezember. Den ersten öffentlichen Auftritt am Klavier hatte Beethoven bereits im Alter von sieben Jahren. Mit 14 Jahren bekam er seine erste Festanstellung als zweiter Hoforganist.