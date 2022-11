Preisverleihung in Bochum : Diese Sänger und Bands sind für die 1Live Krone nominiert

Bochum Die Verleihung des Musikpreises 1Live Krone findet im Dezember bereits zum 23. Mal statt. Wer darf sich diesmal Hoffnungen auf den begehrten Publikumspreis machen? Und wo können Sie für Ihren Favoriten abstimmen?

„Nach zwei entbehrungsreichen Jahren brennen wir bei 1LIVE darauf, das Musikjahr endlich wieder mit dieser einzigartigen Liveshow zu krönen und ein großes Wiedersehen in der Jahrhunderthalle Bochum zu zelebrieren“, erklärt Schiwa Schlei, die Leiterin 1LIVE und COSMO, im Vorfeld der Veranstaltung. Dieses Jahr wird die 1LIVE Krone bereits zum 23. Mal verliehen und wieder dürfen einige der bekanntesten Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland hoffen, in einer der acht Kategorien zu triumphieren. Entscheiden dürfen dabei wieder einmal die Fans, denn die 1LIVE Krone ist ein Publikumspreis. Wer zu den Nominierten gehört und wie auch Sie abstimmen können, zeigen wir hier.

Wann und wo findet die Veranstaltung 2022 statt?

Die 1LIVE Krone wird 8. Dezember 2022 in der Jahrhunderthalle Bochum verliehen. Ab dem 15. November ist das Voting für die Zuschauer eröffnet und dauert bis zur Verleihung am 8. Dezember an. Die Tickets für die Live-Show in Bochum werden aber nicht in den Verkauf gegeben, sondern nur verlost. Alle Teilnehmer des Votings haben so die Chance, Tickets für die Preisverleihung zu gewinnen.