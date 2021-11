Preisverleihung wieder live in Bochum : Das müssen Sie zur „1Live Krone“ 2021 wissen

Köln Am 9. Dezember sucht der Radiosender „1Live“ wieder nach den besten Künstlern, Bands und Songs des abgelaufenen Jahres. Bei uns finden Sie alle Infos zu den Nominierten und erfahren, wie Sie die Veranstaltung verfolgen können.

Wann findet die „1Live Krone“ 2021 statt?

Wo findet die große „1Live-Krone“-Show statt?

In den ersten Jahren fand die Verleihung jedes Jahr in der Arena in Oberhausen statt. Seit 2005 lädt „1Live“ für die Preisübergabe in die Jahrhunderthalle in Bochum. Nachdem die Show im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen in Köln produziert und per Livestream übertragen wurde, geht’s für die Zuschauer in in diesem Jahr wieder ins Ruhrgebiet. Die Show steigt am 9. Dezember.