Von Lena Meyer-Landrut bis Rammstein : Diese Künstler hoffen 2019 auf die „1Live Krone“

Düsseldorf Anfang Dezember sucht der Radiosender „1Live“ wieder nach den besten Künstlern, Bands und Songs des vergangenen Jahres. Bei uns finden Sie alle Nominierten und erfahren, wer die Preisverleihung moderiert - und wie Sie live dabei sein können.

Was ist die „1Live Krone“?

Die „1Live Krone“ gilt als Deutschlands wichtigster Radio-Musikpreis. Seit dem Jahr 2000 wird sie von dem Sender „1 Live“ vergeben. Die Hörer können im Netz in mehreren Kategorien für ihren Lieblingskünstler abstimmen - lediglich der Preis für das Lebenswerk und die Auszeichnung „Beste Comedy“ werden von einer Jury gekürt. In diesem Jahr feiert die „1Live Krone“ einen runden Geburtstag. 2019 wird sie zum 20. Mal vergeben.

Wann findet die „1Live Krone“ 2019 statt?

Wo findet die große „1Live-Krone“-Show statt?

In den ersten Jahren fand die Verleihung jedes Jahr in der Arena in Oberhausen statt. Seit 2005 lädt „1Live“ für die Preisübergabe in die Jahrhunderthalle in Bochum. Los geht es am Donnerstagabend um 20:15 Uhr.