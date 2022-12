Preisverleihung in Bochum Diese Sänger und Bands sind für die 1Live Krone nominiert

Die 1LIVE Krone wird am 8. Dezember 2022 in der Jahrhunderthalle Bochum verliehen. Ab dem 15. November ist das Voting für die Zuschauer eröffnet und dauert bis zur Verleihung am 8. Dezember an. Die Tickets für die Live-Show in Bochum werden aber nicht in den Verkauf gegeben, sondern nur verlost. Alle Teilnehmer des Votings haben so die Chance, Tickets für die Preisverleihung zu gewinnen.