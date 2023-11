Sechs CD-Tipps Musik für festliche Wintertage

Claudio Monteverdi, „Marienvesper“ Die Freunde des großen räumlichen Oratoriums setzen naturgemäß auf Bach und Händel. Das hat aber auch mit Angst und Informationsdefiziten zu tun: Natürlich haben die allermeisten Chorleiter schon mal von der „Vespro della Beata Vergine“, der „Marienvesper“, gehört. Aber sie lassen die Finger davon, weil das Werk so quer in der Welt steht. Wie soll man es aufführungspraktisch lösen? Benötigt man nicht eigentlich lauter Spezialisten? Und vor allem ist die 1610 in Mantua komponierte und veröffentlichte Vesper ein verwirrendes Meisterwerk: Es ist stilistisch so schwer zu fassen, es gibt Concerti, es gibt Opernarien, Psalmen und Antiphonen. Ein Chor muss extrem flexibel und wandlungsfähig sein. Die Neuaufnahme des Ensemble Pgymalion unter seinem Leiter Raphaël Pichon hat dann ihrerseits etwas Abschreckendes, weil: So dramatisch, so farbenreich, so schwingend und modulierend hat man die Vesper wohl noch nie gehört. Man begreift, dass Monteverdi dieses Werk als klingendes Bewerbungsschreiben für Rom empfand, das den Reichtum seines Könnens dokumentierte. Pichon holt alles heraus. Fabelhafte Aufnahme (erschienen bei Harmonia Mundi France).