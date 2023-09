Von „Material Girl“ bis „Wildberry Lillet“ Was Popsongs über unsere Welt der Finanzen aussagen

Dabei hat es bereits so viele Lieder gegeben, die Kritik an der Geldverliebtheit geäußert haben, etwa Shania Twains „Ka-Ching“ (2002). Gierig sei unsere Welt, so der Vorwurf gleich zu Beginn – und maßlos: „We spend the money that we don‘t possess“. Wir geben Geld aus, das wir gar nicht haben. „Stressed Out“ (2015) von Twenty One Pilots widmet sich dem Stress, der vom Zwang zum Geldverdienen ausgeht. Dass mehr Geld auch mehr Probleme bereiten könne, behauptet „Mo Money Mo Problems“ (1997) von The Notorious B.I.G. mit Puff Daddy und Mase. Pink Floyd ging im Jahr 1973 noch einen Schritt weiter und fasste es so zusammen: „Money, so they say, is the root of all evil today“. Geld sei die Wurzel allen Übels.