Tipps von „Abenteuerland“ bis „Tarzan“ Das sind die besten Musicals für Herbst und Winter

Diese Show ist bodenlos spektakulär. Schwingen sich die Darstellerinnen und Darsteller doch an lianen-gleichen Gebilden durch die Luft des Palladium-Theaters. Dazu gibt es in der Urwaldshow eine Liebesgeschichte und die Musik von Phil Collins. Sein Song „You’ll be in my Heart“ wurde sogar mit Oscar und Grammy ausgezeichnet. Viele Gründe also, sich „Tarzan“ anzusehen. Bis Sommer 2025 mindestens bleibt „Tarzan“ ein Dauerschwinger in Baden-Württemberg. Ab Januar saust Alexander Klaws an ausgewählten Terminen durchs Theater. Im November macht Stage Entertainment Stuttgart dann vollends zum „Disneyland“: Das Musical über Tina Turner läuft aus, Anna und Elsa betreten die Bühne des Apollo-Theaters. Previews für die „Eiskönigin“ gibt es ab 16. November; Premiere ist am 26. November.