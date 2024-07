„Krautrock“-Konzertposter Der Soundtrack der 68er

Als der Begriff „Krautrock“ Anfang der 1970er Jahre im englischen Sprachraum aufkam, war er eher abwertend gemeint. Was war das für merkwürdige Musik, die da aus Westdeutschland kam? Psychedelic Rock, Folk, Electronic, Jazzrock – all diese Einflüsse fanden sich in Bands mit seltsamen Namen wie Ash Ra Tempel, Neu!, Guru Guru, Can oder Amon Düül II wieder. Heute steht fest: „Krautrock“ war eine Pionierleistung, deren Einfluss bis heute anhält.