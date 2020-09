Spektakulärer Fund : Eine Rüstung aus der Varusschlacht

Der weltweit älteste römische Schienenpanzer überrascht durch seine hohe Fertigungsqualität. Anders als spätere Modelle wie die Nachbildung auf diesem Bild hatte er keinen Schulöterschutz. Foto: Wikimedia Commons

Bramsche Archäologen haben bei Osnabrück einen römischen Schienenpanzer aus der Zeit um Christi Geburt entdeckt. Die Rüstung wirft ein völlig neues Licht auf die Schmiedekunst antiker Handwerker.

Lange wussten die Archäologen des Varusschlacht-Museums Kalkriese bei Osnabrück nicht, was sie da für einen Schatz gehoben haben. Jetzt gab das Haus bekannt, dass es sich bei dem bereits 2018 entdeckten Bodenfund um etwas weltweit einzigartiges handelt: einen fast komplett erhaltenen Schienenpanzer aus der Römerzeit. Das Museum will die Rüstung in den kommenden Jahren restaurieren und 2023 ausstellen. Für Archäologen ist der Fund unschätzbar, denn er liefert viele neue Erkenntnisse über die Entwicklung des römischen Militärwesens, die Rüstungsfertigung und möglicherweise über ein mysteriöses Ereignis, das sich direkt nach der Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus abgespielt hat.

„Da ging bei uns das Kopfkino an“, erzählt Stefan Burmeister, Archäologe und Geschäftsführer des Museums und Parks Kalkriese. Mit einer Metallsonde stießen die Forscher 2018 bei einer Untersuchung der Bodenschichten des Varusschlachtfelds auf ein großes Eisenobjekt: „Wir dachten schon daran, dass es ein Schienenpanzer sein könnte, aber sowas findet man eigentlich nicht.“ Die Forscher legten es soweit frei, dass sie es zum Flughafen Münster/Osnabrück transportieren konnten, um es dort mit der Technik zur Gepäckdurchleuchtung zu röntgen. „Da haben wir dann gesehen, dass wir nichts sehen“, sagt Burmeister. Das Gerät war nicht in der Lage, mehr Informationen über die metallene Masse zu liefern. Erst die laut Burmeister weltgrößte CT-Anlage am Fraunhofer-Institut in Fürth zeigte: Das Fundstück ist eine zusammengesunkene, aus rund 30 Eisenplatten bestehende römische Legionärsrüstung.

Info Die Rüstungen dienten oft als „Ersatzteillager“ Foto: Wikimedia Commons Gebrauch Die Schienen-, Spangen- oder Gliederpanzer genannte Rüstung gehörte laut Stefan Burmeister vom Varusschlacht-Museum rund 400 Jahre lang zur Standardausstattung römischer Legionäre. Sie schützte den Träger durch sich überlappende Eisenplatten, die mit Lederriemen und Metallscharnieren zusammengehalten wurden. Seltenheit Lediglich im englischen Corbridge fanden sich ähnlich gut erhaltene, allerdings rund 120 Jahre jüngere Schienenpanzer – in Form von sechs nicht zueinander gehörigen Hälften. „Die Schienenpanzer dienten vermutlich oft als Ersatzteillager“, sagt Burmeister, weshalb komplette Funde sehr selten und von großem Wert seien.

„Sie zeigt uns technische Details, die man noch nie gesehen hat“, sagt Burmeister. Lange mussten sich Forscher auf grobe historische Darstellungen stützen, die nichts über den Grad der Handwerkskunst und Metallverarbeitung der Römer in den Jahrhunderten um Christi Geburt verrieten. Der neueste Fund überraschte die Wissenschaftler: Der Panzer ist sehr aufwendig gefertigt, zeigt Reste von Lederriemen, versilberte Schnallen, die am Körper anliegenden Platten sind mit Messingstreifen umbördelt, „um den Tragekomfort zu erhöhen, oder als Zierde“, sagt Burmeister: „Der Panzer hat das Bild, das wir von römischen Rüstungen hatten, nicht bestätigt, sondern völlig neu gezeichnet.“ Auch die Art der Rüstung widersprach dem gängigen Bild, das die Wissenschaftler von Schienenpanzern hatten: Anders als bei späteren Modellen fanden sich keine Elemente an der Rüstung, die Oberarme und Achseln schützten: „Sie hat eher die Form eines Hemdes oder einer Weste.“