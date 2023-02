Internationale Ausstellungen Reisen durch Modewelten

„Couture in Black: Designs by Cristóbal Balenciaga” Der Modeschöpfer Cristóbal Balenciaga revolutionierte die Mode mit seinen skulpturalen Designs. Viele erschuf er in Schwarz, eine seiner Lieblingsfarben, um den Fokus auf die architektonisch anmutende Silhouette zu legen. Das Kunstmuseum Den Haag präsentiert mit der Mode-Ausstellung „Couture in Black: Designs by Cristóbal Balenciaga“ eine Ode an seine Designs in Schwarz. Mehr als 100 Meisterwerke aus den Sammlungen von Palais Galliera und Maison Balenciaga zeigen die Welt des Couturiers in schönster Weise. (Bis 5. März 2023 im Kunstmuseum Den Haag, Den Haag, Niederlande).