„Murakami & Music“ Als Haruki Murakami mit John Irving joggen ging

Man muss die Musikstücke nicht kennen, Murakamis Protagonisten erklären in seinen Werken meist alles, was man wissen muss. Im Roman „Naokos Lächeln“, der im Original nach dem Beatles-Song „Norwegian Wood“ benannt ist, ist es genau dieser Song, der den Protagonisten bei der Landung am Flughafen Hamburg in die Vergangenheit versetzt. „Das Lied ist ihm ein Trigger wie Marcel Proust der Geruch von Madeleines“, erklärt Philipp Holstein. Nachdem er einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman gelesen hat, spielt Sebastian Gahler am Flügel eine traumschöne Jazz-Version von „Norwegian Wood“, in der das berühmte Thema sich erst langsam herausschält.